NHL

Red Wings feiern Zittersieg ohne Marco Kasper

Eishockey
21.12.2025 22:43
Die Detroit Red Wings haben allen Grund zur Freude.
Die Detroit Red Wings haben allen Grund zur Freude.(Bild: AP)

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League ihr Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.

Der Deutsche Moritz Seider schoss die Gastgeber 24 Sekunden vor Ende der Overtime zum Sieg. Der 21-jährige Kärntner Marco Kasper stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader, er musste seinem Teamkollegen Mason Appleton Platz machen.

Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)

Am Samstag hatte Detroit inklusive einem Kasper-Assist in Washington mit 5:2 gewonnen.

