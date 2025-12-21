Red Wings feiern Zittersieg ohne Marco Kasper

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel bei Afrika-Cup
2:0 gegen Komoren
Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League ihr Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen.
Der Deutsche Moritz Seider schoss die Gastgeber 24 Sekunden vor Ende der Overtime zum Sieg. Der 21-jährige Kärntner Marco Kasper stand erstmals in dieser Saison nicht im Kader, er musste seinem Teamkollegen Mason Appleton Platz machen.
Am Samstag hatte Detroit inklusive einem Kasper-Assist in Washington mit 5:2 gewonnen.
