Senior (89) verletzt Ehefrau mit Messern schwer

Der Vorfall spielte sich am Sonntag gegen 11 Uhr im Einfamilienhaus des Paares in Nestelbach bei Graz ab. Die betagten Eheleute saßen laut Polizei in der Wohnküche vor dem Fernseher, als der Mann ohne Vorwarnung auf seine Gattin eingestochen und sie mit der Pfanne geschlagen habe. So unvermittelt, wie die Attacke begann, habe er auch wieder von der 84-Jährigen abgelassen und einen Verwandten angerufen.