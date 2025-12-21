Senior (89) verletzt Ehefrau mit Messern schwer

Mit zwei Messern und einer Bratpfanne soll ein demenzkranker 89-Jähriger in Graz-Umgebung seine Ehefrau (84) schwer verletzt haben. Der Mann kann sich laut Polizei an die Tat offenbar nicht erinnern.
Der Vorfall spielte sich am Sonntag gegen 11 Uhr im Einfamilienhaus des Paares in Nestelbach bei Graz ab. Die betagten Eheleute saßen laut Polizei in der Wohnküche vor dem Fernseher, als der Mann ohne Vorwarnung auf seine Gattin eingestochen und sie mit der Pfanne geschlagen habe. So unvermittelt, wie die Attacke begann, habe er auch wieder von der 84-Jährigen abgelassen und einen Verwandten angerufen.
Angehörige versorgten Opfer, auch Täter im Spital
Daraufhin eilten mehrere in der Nähe wohnhafte Familienangehörige zum Ort des Geschehens und versorgten die schwer verletzte Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Seniorin wurde schließlich im LKH Graz stationär aufgenommen.
Auch der 89-Jährige kam in ein Grazer Spital, die Journalstaatsanwältin ordnete seine Festnahme an. Derzeit wird der Mann im Spital von der Polizei bewacht, die weitere Erhebungen zu den Hintergründen der Tat durchführt. Als erste Maßnahme wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Laut Polizei leidet der 89-Jährige an Demenz und gibt an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können.
