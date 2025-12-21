Mit welchen Politikern im Jahr 2026 zu rechnen ist

Wenn es einen Nachnamen gibt, mit dem man in der ÖVP Karriere machen kann, dann hat ihn der Staatssekretär für Digitalisierung ganz sicher. Alexander Pröll ist längst aus dem politisch schwarzen Schatten seiner prominenten Verwandtschaft getreten und hat sich in der Bundesregierung, aber auch bei den Wählern einen eigenen Namen gemacht.