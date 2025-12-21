Eiswasserhelden: Sie frieren für den guten Zweck

Frau bei Absturz mit Auto verletzt
Was mit einer Mutprobe begann, ist heute eine grenzüberschreitende Aktion: Die Eiswasserhelden aus der Gemeinde Thüringen verbinden Eisbaden mit sozialem Engagement und helfen so Kindern mit Beeinträchtigungen.
An einem grauen, regnerischen Morgen im Dezember 2018 haben sich drei mutige Schwimmer und eine Handvoll Freunde am Weiher in Thüringen getroffen. Der Tag wirkte nur wenig einladend für Outdoor-Unternehmungen. Doch am Abend zuvor hatten man sich gegenseitig dazu herausgefordert, in das eisige Wasser zu steigen.
