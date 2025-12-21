Nur noch Veggie! ÖH verbannt Fleisch von Events

Und die Grünen sehen die Sache als Antragsteller naturgemäß etwas anders. „Die GRAS verbietet natürlich niemandem das Schnitzel, jedoch soll dieses nicht mehr von der ÖH finanziert werden“, erklärt Felix Penzenstadler vom Presseteam der GRAS gegenüber der „Krone“. Man habe die Verantwortung, sich dafür einzusetzen, „dass unsere Mittel nicht für eine Billigfleischindustrie verwendet werden, die in vielerlei Hinsicht zu kritisieren ist.“