Nur noch Veggie! ÖH verbannt Fleisch von Events

Kurz vor den Weihnachtsferien gibt es unter den Studierenden noch einmal ordentlich Wirbel. Künftig dürfen auf allen Veranstaltungen der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) nur noch vegetarische Speisen serviert werden. Sinnvolles Anliegen oder nur Symbolpolitik? Die Wogen gehen hoch.
Die Bundesvertretung der ÖH hat am Freitag einen entsprechenden Antrag angenommen: Künftig dürfen damit bei ÖH-Veranstaltungen finanzielle Mittel der ÖH nur noch für fleischlose Gerichte verwendet werden. Der Antrag wurde vom Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) und von Grüne und Alternative StudentInnen (GRAS) gestellt.
„Das ist ideologische Bevormundung pur“, wettert Laurin Weninger, Bundesobmann der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft (AG). „Die ÖH ist keine Erziehungsanstalt, sondern eine Serviceeinrichtung für Studierende“, zeigt er sich mit der neuen Regelung unzufrieden.
Auch AG-Vertreter stimmten zu
Die AG ortet Symbolpolitik: „Während Studierende um Lehrplätze kämpfen, kämpft die ÖH gegen Schnitzel. Absurder geht es kaum“, ärgert sich Weninger. Die Fraktion lehne den Antrag daher entschieden ab, heißt es in einer Aussendung. Doch offenbar sehen das nicht alle in der AG so: Denn laut GRAS stimmten auch einige AG-Mitglieder für den Antrag ...
Und die Grünen sehen die Sache als Antragsteller naturgemäß etwas anders. „Die GRAS verbietet natürlich niemandem das Schnitzel, jedoch soll dieses nicht mehr von der ÖH finanziert werden“, erklärt Felix Penzenstadler vom Presseteam der GRAS gegenüber der „Krone“. Man habe die Verantwortung, sich dafür einzusetzen, „dass unsere Mittel nicht für eine Billigfleischindustrie verwendet werden, die in vielerlei Hinsicht zu kritisieren ist.“
Funktioniert seit Jahren „einwandfrei“
So ganz dürfte die GRAS die Aufregung um Schnitzel und Co. nicht nachvollziehen können. Denn bei den Sitzungen der ÖH-Bundesvertretung gebe es seit Jahren fleischlose Verpflegung – und das funktioniere „einwandfrei“, betont Penzenstadler.
Es gebe außerdem auch Ausnahmen von der neuen Fleischlos-Regel: Bei Veranstaltungen, bei denen die ÖH nur Kooperationspartnerin ist, darf weiterhin Fleisch serviert werden, auch für Gelder aus Fördertöpfen sind Ausnahmeregelungen möglich.
Klare linke Mehrheit in der Vertretung
„Niemand braucht eine linke Mehrheitsfraktion, die über den Teller hinweg Lebensstile normiert“, wettert dennoch die AG. Die Studierenden sehen das wohl anders: Bei den ÖH-Wahlen im Mai wählten sie den VSStÖ mit 18 Mandaten auf Platz 1, die AG mit 12 auf Platz 2, GRAS stellen mit elf Mandaten die drittstärkste Fraktion. Insgesamt entfallen 33 der 55 Sitze auf (eher) linke Gruppen
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.