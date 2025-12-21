Mann stürzt 110 Meter ab: Rücken schwer verletzt

Der Einheimische war gegen 14 Uhr am Lengauersteig auf dem Weg vom Gipfel zurück nach unten, als er im unteren Bereich einer mit Seil gesicherten Stelle auf rund 1280 Meter auf einer Wurzel ausrutschte. Er konnte sich nicht mehr festhalten und fiel in eine steile Rinne, die er, sich mehrmals überschlagend, rund 110 Meter nach unten stürzte. An einem Wurzelstock blieb der Mann bewusstlos liegen.