Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas

Das Schiff solle den in die Jahre gekommenen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ ersetzen. „Die Entscheidung, dieses gewaltige Programm ‍auf den Weg zu bringen, ist diese Woche gefallen“, verkündete Macron vor Soldaten auf einem französischen Militärstützpunkt in Abu Dhabi, nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Der ‌Bau des Schiffes werde auch die französische Industrie stärken, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen.