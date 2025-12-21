Pkw prallt auf alter Gerlosstraße in Telefonmasten

In der Unfallnacht von 20. auf 21. Dezember heulten kurz nach 23 Uhr die Pager der Feuerwehr Wald im Pinzgau. Die Meldung: „Aufräumen nach Verkehrsunfall B165 – Pkw gegen Strommast“. Auf der B165, der alten Gerlosstraße, bei Kilometer 30,5 war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Telefonmasten sowie ein Verkehrszeichen gekracht.