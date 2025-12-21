Vorteilswelt
Einsatz mit Seilwinde

Pkw prallt auf alter Gerlosstraße in Telefonmasten

Salzburg
21.12.2025 19:30
Trotz massiver Blechschäden wurde niemand verletzt.
Trotz massiver Blechschäden wurde niemand verletzt.(Bild: FF Wald im Pinzgau)

Später Abendeinsatz für die Feuerwehr von Wald im Pinzgau: Auf der B165, der alten Gerlosstraße, krachte ein Pkw in einen Telefonmasten und ein Verkehrszeichen. Die Einsatzkräfte mussten die Unfallstelle sichern und das Fahrzeug mit der Einbauseilwinde bergen. Verletzt wurde niemand.

0 Kommentare

In der Unfallnacht von 20. auf 21. Dezember heulten kurz nach 23 Uhr die Pager der Feuerwehr Wald im Pinzgau. Die Meldung: „Aufräumen nach Verkehrsunfall B165 – Pkw gegen Strommast“. Auf der B165, der alten Gerlosstraße, bei Kilometer 30,5 war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Telefonmasten sowie ein Verkehrszeichen gekracht.

Die Mannschaft der Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und setzte die Einbauseilwinde des Tanklöschfahrzeugs „Tank Wald“ ein, um den demolierten Pkw von der Straße zu ziehen. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Salzburg

