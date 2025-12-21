Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ministerin alarmiert

Islamistische Influencer wollen Weihnachts-Boykott

Innenpolitik
21.12.2025 19:29
Influencer fordern, Weihnachtsmärkten fern zu bleiben
Influencer fordern, Weihnachtsmärkten fern zu bleiben(Bild: Krone KREATIV/HANS KLAUS TECHT/APA, AFP/GEORGE CHAN, Christian Jauschowetz)

„Nicht alles, was schön aussieht, führt dich näher zu Allah“, mit Sprüchen wie diesen wirken islamistische Influencer derzeit im Netz auf Muslime ein, um ihnen den Besuch von Weihnachtsmärkten zu verbieten. Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) entgegnet ihnen.

0 Kommentare

Ein Instagram-Posting der ÖVP sorgte für frühweihnachtlichen Wirbel in der Koalition. Die Volkspartei verwies darin auf ein Ergebnis des Integrationsbarometers, wonach zwei Drittel der Österreicher das Leben mit Muslimen als schwierig empfinden würden. „Entschuldigung! Wir sind nicht so“, kritisierte SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. Auch Neos und Grüne orteten darin Spaltungsversuche der ÖVP und schlossen sich der Kritik des Ministers voll an.

Aufrufe zum Weihnachts-Boykott 
In der Volkspartei ist man indes wegen ganz anderer Online-Aktivitäten besorgt. Auf mehreren Kanälen machen derzeit islamistische Influencer, vor deren Aktivitäten – wie berichtet – die Dokumentationsstelle für Politischen Islam ja bereits gewarnt hatte, gegen das Weihnachtsfest mobil. In den Videos erklären Influencer, dass es für Muslime hier nichts zu feiern gäbe – und sie verbieten sogar, Weihnachtsmärkte zu besuchen.

Lesen Sie auch:
Ministerin Plakolm, hier mit ihrem ungarischen Kollegen János Bóka, schmiedet bereits erste ...
Europaweites Register
Plakolm bildet Netzwerk gegen Hassprediger im Netz
03.12.2025
Verbot ab Februar
Plakolm: „Kopftuch ist und bleibt Unterdrückung“
20.11.2025

„Nicht alles, was schön aussieht, führt dich näher zu Allah. Und nicht jeder Brauch, der warm wirkt, ist gut für dein Herz“, ist dazu etwa im Netz zu lesen. Eines der vielen Postings, die im Integrationsministerium für Wirbel sorgen. Ministerin Claudia Plakolm stellt dazu klar: „Radikale nehmen damit schon jungen Menschen die Chance, sich zu integrieren.“

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.064 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
124.606 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
88.248 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Innenpolitik
Ungarn schimpft Polen:
„Sie sind für Krieg zwischen Europa und Russland“
Um 10 Milliarden Euro
Frankreich baut das größte Kriegsschiff Europas
Ministerin alarmiert
Islamistische Influencer wollen Weihnachts-Boykott
Posting erregt Gemüter
Ministerium warnt vor „Orgasmus-Lücke“ und Pornos
Druck auf den Bund
Stelzer verlangt schnellere Genehmigungsverfahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf