Islamistische Influencer wollen Weihnachts-Boykott

Aufrufe zum Weihnachts-Boykott

In der Volkspartei ist man indes wegen ganz anderer Online-Aktivitäten besorgt. Auf mehreren Kanälen machen derzeit islamistische Influencer, vor deren Aktivitäten – wie berichtet – die Dokumentationsstelle für Politischen Islam ja bereits gewarnt hatte, gegen das Weihnachtsfest mobil. In den Videos erklären Influencer, dass es für Muslime hier nichts zu feiern gäbe – und sie verbieten sogar, Weihnachtsmärkte zu besuchen.