„Sie sind für Krieg zwischen Europa und Russland“

Zum Hintergrund

In der Nacht auf Freitag waren sich die Staats- und Regierungschefs der EU einig geworden: Der kriegsgebeutelten Ukraine sollen zinslose Kredite in Höhe von 90 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Mehrere Länder waren jedoch dagegen, dafür eingefrorene russische Vermögen zu verwenden. Daher soll das Geld aus dem EU-Haushalt kommen. Ungarn war ebenso dafür wie die ebenfalls der Ukraine-Hilfe gegenüber kritisch gesinnten Ländern Slowakei und Tschechien.