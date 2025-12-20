Rote Linien: Wo beginnt digitales Fremdgehen?

ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
Abfahrt in Gröden
Die Art und Weise, wie Paare heutzutage zueinanderfinden, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durch das Internet und Dating-Apps drastisch verändert. Unverändert geblieben ist indes, dass Untreue den ultimativen Vertrauensbruch in Beziehungen darstellt. Doch was gilt eigentlich in unserer digitalen Dating-Welt als Untreue und wo beginnt sie?
Fremdgehen hat viele Facetten. Für die einen beginnt es bereits im Kopf, wenn der Partner oder die Partnerin, seine bzw. ihre Gedanken und Gefühle auf eine andere Person überträgt; für andere erst, wenn sich beide physisch näher kommen und nach einer zärtlichen Berührung oder einem Kuss gar sexuell intim werden – die häufigste und schwerwiegendste Form des Beziehungsbetrugs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.