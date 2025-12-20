Rote Linien: Wo beginnt digitales Fremdgehen?

Fremdgehen hat viele Facetten. Für die einen beginnt es bereits im Kopf, wenn der Partner oder die Partnerin, seine bzw. ihre Gedanken und Gefühle auf eine andere Person überträgt; für andere erst, wenn sich beide physisch näher kommen und nach einer zärtlichen Berührung oder einem Kuss gar sexuell intim werden – die häufigste und schwerwiegendste Form des Beziehungsbetrugs.