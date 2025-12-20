Vorteilswelt
Likes, Pornos, Sexting

Rote Linien: Wo beginnt digitales Fremdgehen?

Digital
20.12.2025 13:09
Dank moderner Technologien ist ein persönliches Treffen längst nicht mehr nötig, um den Partner ...
Dank moderner Technologien ist ein persönliches Treffen längst nicht mehr nötig, um den Partner zu hintergehen.(Bild: Krone KREATIV/Dimid, andrik – stock.adobe.com)

Die Art und Weise, wie Paare heutzutage zueinanderfinden, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durch das Internet und Dating-Apps drastisch verändert. Unverändert geblieben ist indes, dass Untreue den ultimativen Vertrauensbruch in Beziehungen darstellt. Doch was gilt eigentlich in unserer digitalen Dating-Welt als Untreue und wo beginnt sie?

0 Kommentare

Fremdgehen hat viele Facetten. Für die einen beginnt es bereits im Kopf, wenn der Partner oder die Partnerin, seine bzw. ihre Gedanken und Gefühle auf eine andere Person überträgt; für andere erst, wenn sich beide physisch näher kommen und nach einer zärtlichen Berührung oder einem Kuss gar sexuell intim werden – die häufigste und schwerwiegendste Form des Beziehungsbetrugs.

