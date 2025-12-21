So soll einst totgesagtes Skigebiet aufblühen

Vor gut zwei Jahren sah es so aus, als ob dem Skigebiet in Heiligenblut am Fuße des Großglockners die Schließung droht. Denn in dem Mölltaler Ort fehlte es einfach an Nächtigungszahlen. Doch nun wollen Bergbahnen-Vertreter, die Gemeinde sowie Unternehmer und neue Investoren das Skigebiet mit insgesamt 55 Pistenkilometern, elf modernen Liftanlagen, einer Freeride-Arena und mehr wieder zum Aufblühen bringen.