Friedensgespräche in Miami: Alle Seiten zufrieden

Die Zusammenarbeit mit den US-Vertretern sei konstruktiv. „Das ist wichtig“, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Die Arbeit an den Dokumenten über die Beendigung des Kriegs, über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau geht weiter – jeder Punkt wird detailliert durchgesprochen“, führte der ukrainische Staatschef am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache aus. Es werde auch über einen Zeitplan diskutiert.