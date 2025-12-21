Fehlende Sonne: So entkommen Sie der Depression

Während für die Weihnachtsfeiertage sogar im Flachland etwas Schnee erwartet wird, gab es bisher im Dezember wegen des Wetters noch kaum Grund zum Jubeln. Vor allem der hartnäckige Nebel in einigen Regionen macht vielen Österreichern zu schaffen. Ein Blick auf die Sonnenstunden in den Landeshauptstädten bestätigt das Gefühl, dass es in diesem Dezember an den ohnehin schon kurzen Tagen kaum hell werden will: