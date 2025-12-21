Vorteilswelt
Kleines Dorf ganz groß

Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt

Vorarlberg
21.12.2025 18:25
Mit Lukas und Patrick Feurstein, Jakob Greber und Noel Zwischenbrugger (v. links) sind gleich ...
Mit Lukas und Patrick Feurstein, Jakob Greber und Noel Zwischenbrugger (v. links) sind gleich vier Mellauer beim Weltcup in Alta Badia mit von der Partie.

Die Zeiten als das österreichische Skiteam ausschließlich aus Kitzbühelern bestand, sind schon lange vorbei. Mit Valentina Rings-Wanner scheint gerade einmal eine Athletin des legendären KSC in nächster Zukunft für den Weltcup in Frage zu kommen. Dafür sorgt ein kleiner Vorarlberger Dorfverein für Furore: der SV Mellau! In Alta Badia haben die Bregenzerwälder erstmals vier Athleten am Start!

0 Kommentare

Gerade einmal 1301 Einwohner zählte die Vorarlberger Gemeinde Mellau mit Stichtag 1. Jänner 2025. Damit ist der Bregenzerwälder Ort deutlich kleiner als etwa Kitzbühel (8281 Bewohner), Schladming (6572) oder auch St. Anton am Arlberg (2319). Allesamt rot-weiß-rote Skimetropolen mit großer Historie. Allerdings haben aktuell nur die Schladminger mit Speed-Hoffnung Vincent Wieser einen Athleten, der für den ÖSV im Weltcup mit dabei ist – der St. Antoner Christian Borgnaes startet für Dänemark...

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
