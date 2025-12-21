Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt

Die Zeiten als das österreichische Skiteam ausschließlich aus Kitzbühelern bestand, sind schon lange vorbei. Mit Valentina Rings-Wanner scheint gerade einmal eine Athletin des legendären KSC in nächster Zukunft für den Weltcup in Frage zu kommen. Dafür sorgt ein kleiner Vorarlberger Dorfverein für Furore: der SV Mellau! In Alta Badia haben die Bregenzerwälder erstmals vier Athleten am Start!
Gerade einmal 1301 Einwohner zählte die Vorarlberger Gemeinde Mellau mit Stichtag 1. Jänner 2025. Damit ist der Bregenzerwälder Ort deutlich kleiner als etwa Kitzbühel (8281 Bewohner), Schladming (6572) oder auch St. Anton am Arlberg (2319). Allesamt rot-weiß-rote Skimetropolen mit großer Historie. Allerdings haben aktuell nur die Schladminger mit Speed-Hoffnung Vincent Wieser einen Athleten, der für den ÖSV im Weltcup mit dabei ist – der St. Antoner Christian Borgnaes startet für Dänemark...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.