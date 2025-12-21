Greber macht Mellau endgültig zur Ski-Hauptstadt

Gerade einmal 1301 Einwohner zählte die Vorarlberger Gemeinde Mellau mit Stichtag 1. Jänner 2025. Damit ist der Bregenzerwälder Ort deutlich kleiner als etwa Kitzbühel (8281 Bewohner), Schladming (6572) oder auch St. Anton am Arlberg (2319). Allesamt rot-weiß-rote Skimetropolen mit großer Historie. Allerdings haben aktuell nur die Schladminger mit Speed-Hoffnung Vincent Wieser einen Athleten, der für den ÖSV im Weltcup mit dabei ist – der St. Antoner Christian Borgnaes startet für Dänemark...