Kunstwelt trauert: „Kompromisslos, warmherzig“

Er schwamm gegen den Strom und war ständig auf der Suche nach neuen Lösungen, bis er in der Kunst fündig wurde. Es war eine aufregende, radikale Reise – die nun zu Ende ging. Nicht nur die Kunstwelt trauert und erweist dem großen Maler die letzte Ehre. „Arnulf Rainer war, obwohl oft angefochten und missverstanden, tief in der Geschichte europäischer Malerei verwurzelt und hat gleichzeitig Österreich künstlerisch erneuert. Diesen Geist des Aufbruchs benötigen wir gerade jetzt“, so das Staatsoberhaupt via Bluesky. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) verwiesen in Postings auf das „kompromisslose“ und „eigenwillige“ Oeuvre, das sich unübersehbar in die Kunstgeschichte eingeschrieben hat.