2:0 gegen Komoren

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel bei Afrika-Cup

Fußball International
21.12.2025 22:55
Brahim Diaz
Brahim Diaz(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Gastgeber Marokko ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup gestartet.

0 Kommentare

Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0. Die Tore schossen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.).

(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt beim Heim-Turnier zu den großen Titelfavoriten.

