Marokko gewinnt Eröffnungsspiel bei Afrika-Cup

Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0. Die Tore schossen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.).