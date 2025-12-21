Marokko gewinnt Eröffnungsspiel bei Afrika-Cup
2:0 gegen Komoren
Gastgeber Marokko ist mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup gestartet.
Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0. Die Tore schossen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.).
Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt beim Heim-Turnier zu den großen Titelfavoriten.
