Raubversuch: Taxilenkerin (58) mit Pistole bedroht

Beängstigende Szenen haben sich am Sonntag in einem von einer Grazerin gelenkten Taxi nahe dem Flughafen Graz abgespielt: Die 58-Jährige wurde von einem unbekannten Fahrgast mit einer Pistole bedroht. Nach einem Handgemenge gelang der Frau die Flucht, nach dem Täter wird gefahndet.
Sonntagfrüh stieg der Unbekannte um 5.41 Uhr in der Grazer Landhausgasse in das Taxi der 58-Jährigen. Er wollte in Richtung Flughafen gefahren werden. Um 6.02 Uhr hielt die Lenkerin, wie vom Fahrgast gewünscht, an der Bushaltestelle bei der Einfahrt zur Freizeitanlage Copacabana in Kalsdorf.
Lenkerin hupte, Täter stieg aus – und riss die Fahrertür auf
Unvermittelt habe sich der Mann dann nach vor gebeugt, eine Pistole auf die Frau gerichtet und gesagt, dies sei ein Überfall, so die Polizei am Sonntagabend. Die Lenkerin reagierte geistesgegenwärtig, drückte auf die Hupe und versuchte so auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin sei der Mann aus dem Taxi gestiegen.
Unmittelbar danach habe er die Fahrertür aufgerissen und versucht, die Frau aus dem Auto zu zerren. Während des Gerangels habe es die Frau geschafft, kurz ihren Mann anzurufen und ihm vom Überfall zu berichten. Letztlich habe sie Tür schließen und mit dem Taxi flüchten können. Der Täter machte keine Beute.
Opfer kam glimpflich davon
Die 58-Jährige wurde leicht verletzt, wollte aber keine unmittelbare ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten, der als 1,75 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und mit asiatischen Gesichtszügen beschrieben wird (nähere Angaben oben). Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/60/3333 entgegengenommen.
