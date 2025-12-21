Raubversuch: Taxilenkerin (58) mit Pistole bedroht

Lenkerin hupte, Täter stieg aus – und riss die Fahrertür auf

Unvermittelt habe sich der Mann dann nach vor gebeugt, eine Pistole auf die Frau gerichtet und gesagt, dies sei ein Überfall, so die Polizei am Sonntagabend. Die Lenkerin reagierte geistesgegenwärtig, drückte auf die Hupe und versuchte so auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin sei der Mann aus dem Taxi gestiegen.