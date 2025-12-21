KAC baut Tabellenführung dank Kantersieg aus

Salzburg traf erst im Schlussabschnitt

In der mit 3400 Fans ausverkauften Eisarena Salzburg geizten beide Teams im Duell der besten Defensivteams lange mit Toren. Travis St. Denis (44.), Troy Bourke (46.) und Lucas Thaler (60./EN) ließen die Fans der Heimischen im Schlussabschnitt aber doch noch jubeln. Es war der erste Saisonsieg der Salzburger gegen Graz. Großen Anteil daran hatte auch Goalie David Kickert, der zum vierten Mal in dieser Saison zu Null spielte. „Heute hat alles gestimmt. Ich bin froh, dass wir wieder ein paar Spiele nacheinander gewinnen können und in der Tabelle nach oben klettern“, sagte Kickert.