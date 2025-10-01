In diesen Kindersitzen fliegen Kinder durchs Auto!

Kindersitze sollen für die Sicherheit von im Auto mitfahrenden Kindern sorgen, und zwar nicht nur theoretisch. Zwei aktuell verkaufte Modelle sind aber nun so gefährlich, dass der ÖAMTC eigens eine explizite Warnung herausgibt – noch vor Veröffentlichung des gesamten Tests.
„Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen“ haben „erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt“, heißt es trocken in einer Aussendung des Klubs. Daher sehe man sich „noch vor Veröffentlichung des Gesamtergebnisses in der Pflicht, auf das schlechte Abschneiden und das damit verbundene Sicherheitsrisiko der zwei betroffenen Kindersitz-Modelle aufmerksam zu machen“.
Konkret geht es um die Modelle Chipolino Olympus i-Size (E57 030047) und Reecle 360 (vom Hersteller auch als „ZA10 i-Size“ bzw. „946i i-Size“ bezeichnet, E8 0313715). Beide sind für die Sicherung von Kindern mit einer Körpergröße von 40 bis 150 cm zugelassen – allerdings muss man sich fragen, warum das so ist.
Denn bei den Crashtests lösten sich die Sitzschalen und wurden samt Dummys durch das Fahrzeug geschleudert. „In der Praxis ist durch den darauffolgenden Aufprall ein erhebliches Verletzungsrisiko zu erwarten“, warnt ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl. Sprich: tödliche Gefahr!
Warum sind die Sitze trotzdem im Handel?
Die beiden Modelle erfüllen die gesetzlichen Mindestanforderungen der UN Reg. 129 und dürfen daher ganz legal in Europa verkauft werden. Die Verbraucherschutztests des ÖAMTC gehen jedoch weit darüber hinaus: Sie orientieren sich an den härteren Euro NCAP-Crashtests für Autos – und hier zeigten sich die eklatanten Schwächen.
Ein Umtausch- oder Rückgabeanspruch ergebe sich aus dem schlechten Abschneiden nicht automatisch, sagt der Klub. Eltern, die die Sitze in den vergangenen zwei Jahren gekauft haben, könnten allerdings unter Umständen einen Sachmängelanspruch gegen den Händler geltend machen.
Beide Hersteller wurden bereits über die Testergebnisse informiert und um Stellungnahme gebeten: Chipolino gab an, dass der Olympus i-Size inzwischen ausverkauft sei und nicht mehr angeboten wird. Von Reecle gibt es bislang keine Stellungnahme.
Der neue ÖAMTC Kindersitztest mit den vollständigen Ergebnissen aller untersuchten Modelle wird am 21. Oktober 2025 veröffentlicht.
