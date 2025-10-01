In diesen Kindersitzen fliegen Kinder durchs Auto!

Warum sind die Sitze trotzdem im Handel?

Die beiden Modelle erfüllen die gesetzlichen Mindestanforderungen der UN Reg. 129 und dürfen daher ganz legal in Europa verkauft werden. Die Verbraucherschutztests des ÖAMTC gehen jedoch weit darüber hinaus: Sie orientieren sich an den härteren Euro NCAP-Crashtests für Autos – und hier zeigten sich die eklatanten Schwächen.