Teurer Sprit: Österreich über dem EU-Durchschnitt!

Der VCÖ wiederum empfiehlt einen Blick Richtung Norden. „Während die EU über ein Verschieben des Verbrenner-Aus bei Neuwagen im Jahr 2035 diskutiert, sind in Norwegen bereits heuer 95 Prozent der neuzugelassenen Pkw Elektroautos, im Bestand gibt es mittlerweile mehr Elektroautos als Diesel-Pkw“, rechnete der Verkehrsclub vor.