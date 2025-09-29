Mariatrost-Kicker sind scharf auf ein „Holztrumm“

Sportclub reagiert: Weinstabl nicht mehr Trainer
Einvernehmliches Ende
Sieben auf einen Streich! Im Grazer Nordosten sind die Aufstiegsambitionen groß. Zum Jubiläum gab es zuletzt eine neue Flutlichtanlage. Im steirischen „Krone“-Spiel der Runde gegen Austria Puch ließen die Mariatroster nichts anbrennen.
Grazer Derby in der Ersten Klasse Mitte A! Mariatrost traf im „Krone“-Spiel der Runde auf ASV Puch. Die Gastgeber starteten mit sechs Siegen aus sechs Spielen in die Saison (Hier geht es zur Tabelle >>). Selbstredend, dass der Aufstieg in die Gebietsliga das große Ziel ist, wie Obmann Florian Plank erklärt.
