Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi bietet seit kurzem sein neues Oberklasse-Smartphone 15T in Österreich an – und das Gerät verfügt über ein Novum. Xiaomi hat einen Funk-Tuner in das Gerät eingebaut und macht es so zum Walkie-Talkie. Wie sich das 700-Euro-Smartphone mit Funkgerät im Alltag schlägt? Krone+ hat es ausprobiert.
Xiaomi bringt im Herbst mit seiner T-Reihe traditionell eine erschwinglichere Version seines Flaggschiff-Smartphones auf den Markt. Aber auch hier sind in den letzten Jahren die Preise gestiegen: War ein Xiaomi-T-Smartphone noch vor wenigen Jahren für weniger als 500 Euro zu haben, kostet die 256-Gigabyte-Variante des Xiaomi 15T Pro direkt beim Hersteller heute stolze 800 Euro – für 512 bzw. 1024 Gigabyte Speicher werden je 100 Euro mehr fällig. Kann man da noch von einem Preis-Leistungs-Tipp reden, den Xiaomis bezahlbare Oberklasse bisher traditionell darstellte?
