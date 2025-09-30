Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz

Xiaomi bringt im Herbst mit seiner T-Reihe traditionell eine erschwinglichere Version seines Flaggschiff-Smartphones auf den Markt. Aber auch hier sind in den letzten Jahren die Preise gestiegen: War ein Xiaomi-T-Smartphone noch vor wenigen Jahren für weniger als 500 Euro zu haben, kostet die 256-Gigabyte-Variante des Xiaomi 15T Pro direkt beim Hersteller heute stolze 800 Euro – für 512 bzw. 1024 Gigabyte Speicher werden je 100 Euro mehr fällig. Kann man da noch von einem Preis-Leistungs-Tipp reden, den Xiaomis bezahlbare Oberklasse bisher traditionell darstellte?