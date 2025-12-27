Social-Media-Mindestalter: SPÖ erhöht den Druck

Die Grünen sprechen sich für eine verpflichtende Altersverifikation und für Strafen für jene Plattformen aus, die sich nicht an solche halten. Die ÖVP ist eher für eine Regelung über Umwege – nämlich über die Verschärfung von Jugendschutzgesetzen in den einzelnen Bundesländern. So könnte eine einheitliche Altersgrenze von 15 Jahren von entsprechenden technischen Lösungen zur Altersüberprüfung flankiert werden.