Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Australien als Vorbild

Social-Media-Mindestalter: SPÖ erhöht den Druck

Innenpolitik
27.12.2025 17:25
Drei Viertel der Elf- bis 17-Jährigen nutzen in Österreich zumindest ein soziales Netzwerk. Bei ...
Drei Viertel der Elf- bis 17-Jährigen nutzen in Österreich zumindest ein soziales Netzwerk. Bei den Geschlechtern zeigen sich deutliche Unterschiede: Mädchen nutzen häufiger und intensiver Angebote wie Instagram oder TikTok, Burschen sind verstärkt auf Gaming-Plattformen unterwegs.(Bild: Tatyana - stock.adobe.com)

Zwar sind Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok in Österreich offiziell erst ab 14 Jahren erlaubt – untermauert durch Datenschutzrecht und Plattform-Regeln. Es fehlt aber an wirksamen Kontrollmechanismen und rechtlich verbindlichen Altersgrenzen. Aber auf genau solche pochen vor allem die Grünen und zunehmend auch die SPÖ. Das australische Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren dient hier als Vorbild.

0 Kommentare

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) betont: „Den Kindern, aber auch den Eltern zuliebe, müssen wir rasch handeln.“ Als Grund führt der SPÖ-Chef an: „Hochemotionalisierende, radikalisierende, gewaltvolle und frauenfeindliche Inhalte werden aus aller Welt ins eigene Zuhause getragen. Dort kommen Kinder und Jugendliche, die sich in einer vulnerablen Lebensphase der Orientierungssuche befinden, mit diesen ungefilterten Inhalten in Berührung.“

Vizekanzler Andreas Babler betont: „Wir müssen rasch handeln.“
Vizekanzler Andreas Babler betont: „Wir müssen rasch handeln.“(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

„... dann muss Österreich aktiv werden“
Er erhöht gemeinsam mit Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Verfassungsschutzstaatssekretär Jörg Leichtfried den Druck auf die EU: „Die EU-Kommission ist jetzt am Zug und muss einen konkreten Gesetzesvorschlag vorlegen. Andernfalls werden viele Staaten einen effektiven Jugendschutz auf nationaler Ebene schaffen. Auch wir in Österreich müssen dann innerstaatlich aktiv werden.“

Königsberger-Ludwig verweist auf die Gefahren für die körperliche und mentale Gesundheit: „Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist das Fundament unserer Gesellschaft. Daher müssen wir die Diskussion über Altersgrenzen für die Social-Media-Nutzung führen. Wir müssen klare Regeln für Plattformen schaffen, um unsere Kinder und Jugendlichen einerseits bestmöglich zu schützen, andererseits auch zu stärken.“

Lesen Sie auch:
Die Regulierung ihrer Tech-Riesen in Europa ist der US-Regierung ein Doen im Auge.
Digitalgesetze erklärt
Sanktionen: Warum die USA so sauer auf die EU sind
27.12.2025
Für unter 15-Jährige
Kommt das Social-Media-Verbot durch die Hintertür?
28.11.2025
„Bis Jahresende“
SPÖ pocht auf Altersgrenze für Social Media
19.07.2025

Leichtfried warnt vor der voranschreitenden Online-Radikalisierung: „Das Internet wird mehr und mehr zum Rekrutierungs-Hotspot für extremistische Gruppierungen, und dem muss dringend ein Riegel vorgeschoben werden. Es gilt außerdem, in einem ganzheitlichen Ansatz, die Plattformen sicherer zu machen, konsequent gegen problematische, hetzerische Inhalte vorzugehen und die Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer zu stärken.“

In Australien gilt seit Kurzem ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 ...
In Australien gilt seit Kurzem ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren.(Bild: stock.adobe.com -Victor Okhrimets)

Die Grünen sprechen sich für eine verpflichtende Altersverifikation und für Strafen für jene Plattformen aus, die sich nicht an solche halten. Die ÖVP ist eher für eine Regelung über Umwege – nämlich über die Verschärfung von Jugendschutzgesetzen in den einzelnen Bundesländern. So könnte eine einheitliche Altersgrenze von 15 Jahren von entsprechenden technischen Lösungen zur Altersüberprüfung flankiert werden.

Gravierende Folgen für die Gesundheit
Die übermäßige Nutzung der sozialen Medien hat – wie wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen – gravierende Folgen für die Gesundheit: Etwa die Beeinträchtigung der Gehirn- und Persönlichkeitsentwicklung, die zunehmende Vereinsamung, reduzierte soziale Fähigkeiten und Risikofaktoren wie Radikalisierung. Auch Bewegungsdefizite, steigende psychische Belastungen (Mobbing), Kontrollverlust oder Entzugserscheinungen sind auf die Social-Media-Nutzung zurückzuführen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
271.491 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
163.814 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
138.834 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Innenpolitik
Australien als Vorbild
Social-Media-Mindestalter: SPÖ erhöht den Druck
Trump legt nach
„Er hat nichts, solange ich es nicht genehmige“
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
„Endlich Frieden? Ball liegt bei Palästinensern“
Kurz vor Trump-Treffen
Korruptionsverdacht gegen ukrainische Abgeordnete
Breton: „Hexenjagd“
Scharfe Kritik an den US-Sanktionen gegen Europäer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf