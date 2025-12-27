Sind Zündler schuld an Waldbrand über Innsbruck?

Vier Hubschrauber im Löscheinsatz

Rund 150 Feuerwehrleute standen im Einsatz – neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck auch Freiwillige Feuerwehren aus der Landeshauptstadt sowie von umliegenden Gemeinden. Auch drei Polizeihubschrauber aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg sowie der Notarzthubschrauber „C1“ kämpften gegen die Flammen an. Löschbecken wurden am Gramartboden und beim Planötzenhof aufgestellt. Die Feuerwehrautos positionierten sich an den Forstwegen, um dann mittels Schlauchleitung löschen zu können. Den ganzen Nachmittag war eine dichte Rauchwolke weitum sichtbar gewesen.