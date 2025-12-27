Vastic schießt Sturm im Traum-Finale zum Sieg

So ging nach den beiden Halbfinali (GAK hatte Kroatien besiegt, Sturm gegen Rapid gewonnen) auch das Endspiel in ein Penaltyschießen. Weil auf der Seite des GAK dort Richard Wemmer verschoss, konnte Ivica Vastic den Turniersieg vom Sieben-Meter-Punkt klarmachen. „Ivo, Ivo!“, schallte es da durch den Sportpark. „Das ist einfach klass‘“, freute sich Mario Haas nach Schlusspfiff über die tolle Stimmung vor 3000 Zuschauern.