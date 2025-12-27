Vastic schießt Sturm im Traum-Finale zum Sieg

Das Legenden-Turnier im Grazer Sportpark wurde seinem Ruf wieder einmal gerecht. Zum Abschluss gab es das erhoffte Derby, in dem Sturm wieder einmal die Nase vor seinem Stadtrivalen hatte.
Es war zwar „nur“ ein Hallenturnier der Legenden, doch die Fans des SK Sturm feierten am Samstag kurz vor 21 Uhr im Grazer Sportpark ihre Idole von einst wie in alten Zeiten. Die Sturm-Legenden hatten soeben das Traumfinale gegen den GAK für sich entschieden. Auf dramatische Weise.
GAK zweimal vorne
Nach eineinhalb Minuten ging der GAK durch David Sencar in Führung. Ivica Vastic glich postwendend aus, als der Jubel der roten Fans gerade erst verstummt war. Nachdem Stankovic einen Sitzer für Sturm vergab, jubelten 1:20 Minuten vor dem Ende wieder die GAK-Anhänger. Doch die Führung hielt diesmal nur 26 Sekunden, ehe Patrick Wolf die Partie erneut egalisierte.
So ging nach den beiden Halbfinali (GAK hatte Kroatien besiegt, Sturm gegen Rapid gewonnen) auch das Endspiel in ein Penaltyschießen. Weil auf der Seite des GAK dort Richard Wemmer verschoss, konnte Ivica Vastic den Turniersieg vom Sieben-Meter-Punkt klarmachen. „Ivo, Ivo!“, schallte es da durch den Sportpark. „Das ist einfach klass‘“, freute sich Mario Haas nach Schlusspfiff über die tolle Stimmung vor 3000 Zuschauern.
Das vom Lions Club organisierte Turnier diente dem guten Zweck. Insgesamt wurden rund 90.000 Euro für Bedürftige in der Steiermark gesammelt.
