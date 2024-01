Wenn ein Handyschaden die Familienfotos vernichtet

Ihr einjähriger Sprössling saß am Esstisch, als das Unglück seinen Lauf nahm. Der Bub schüttete einen Becher Wasser um, die Flüssigkeit ergoss sich über den Tisch, auf dem auch das Handy lag. „Ich hatte ihn tatsächlich unter Beobachtung, aber so schnell kann man gar nicht schauen“, erinnert sich die junge Mutter. „Die Flüssigkeit ist unter beziehungsweise wohl auch in mein Handy gelaufen. Dann wurde das Handy schwarz, ultraheiß und hat begonnen, verbrannt zu riechen.“ Bis heute lässt sich das Gerät nicht mehr starten, beim Anschluss an das Ladegerät riecht es verbrannt. Die Fotos, die Silvia seit der Geburt des Buben geknipst hatte, sind scheinbar für immer verloren.