„Es war wie ein Fiebertraum voller Gänsehaut!“

„Krone“: Kevin, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – mit welchen Emotionen blickst du zurück?

Kevin Danso: Es war definitiv wie ein Fiebertraum. Der Wechsel zu Tottenham war der Schritt in eine neue Welt. London ist riesig, meine zweite Heimat, hier lebt meine Familie, bin ich aufgewachsen. Das Highlight war der Europa-League-Titel, den Pokal in Händen halten zu können. Dafür hat dann das verlorene Supercup-Finale genervt. Ich hasse es sogar, im Training zu verlieren. Das größte Gefühl war aber die WM-Quali mit Österreich. Dass wir als Team das Ticket gelöst haben, macht mich unglaublich stolz. Es war ein Jahr voller Gänsehaut-Momente.