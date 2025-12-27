Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

ÖFB-Legionär Danso

„Es war wie ein Fiebertraum voller Gänsehaut!“

Fußball International
27.12.2025 18:24
Danso hält in der Premier League seine Knochen hin.
Danso hält in der Premier League seine Knochen hin.(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Keine Verschnaufpause für Kevin Danso! Der ÖFB-Legionär fordert am Sonntag mit Tottenham Oliver Glasners Crystal Palace in der Premier League. Mit der „Krone“ sprach der 27-jährige Verteidiger-Hüne über seine Highlights 2025, weihnachtliche Besinnung, argentinische Stichelein in der Spurs-Kabine und natürlich die WM gegen Messi und  Co.  

0 Kommentare

„Krone“: Kevin, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – mit welchen Emotionen blickst du zurück?
Kevin Danso: Es war definitiv wie ein Fiebertraum. Der Wechsel zu Tottenham war der Schritt in eine neue Welt. London ist riesig, meine zweite Heimat, hier lebt meine Familie, bin ich aufgewachsen. Das Highlight war der Europa-League-Titel, den Pokal in Händen halten zu können. Dafür hat dann das verlorene Supercup-Finale genervt. Ich hasse es sogar, im Training zu verlieren. Das größte Gefühl war aber die WM-Quali mit Österreich. Dass wir als Team das Ticket gelöst haben, macht mich unglaublich stolz. Es war ein Jahr voller Gänsehaut-Momente.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.205 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
164.764 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
139.543 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
ÖFB-Legionär Danso
„Es war wie ein Fiebertraum voller Gänsehaut!“
Auch Arsenal jubelt
Liverpool siegt dank Premieren-Tor von Wirtz
Vielsagende Aussagen
Tor-Verbot? Lewandowski packt Barca-Geheimnis aus
Premier League
Knapper Sieg – aber ManCity erfüllt die Pflicht
Ab nach Mailand
Weihnachten geht weiter: Fußballreise gewinnen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf