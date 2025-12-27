„Es war wie ein Fiebertraum voller Gänsehaut!“

Keine Verschnaufpause für Kevin Danso! Der ÖFB-Legionär fordert am Sonntag mit Tottenham Oliver Glasners Crystal Palace in der Premier League. Mit der „Krone“ sprach der 27-jährige Verteidiger-Hüne über seine Highlights 2025, weihnachtliche Besinnung, argentinische Stichelein in der Spurs-Kabine und natürlich die WM gegen Messi und Co.
„Krone“: Kevin, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – mit welchen Emotionen blickst du zurück?
Kevin Danso: Es war definitiv wie ein Fiebertraum. Der Wechsel zu Tottenham war der Schritt in eine neue Welt. London ist riesig, meine zweite Heimat, hier lebt meine Familie, bin ich aufgewachsen. Das Highlight war der Europa-League-Titel, den Pokal in Händen halten zu können. Dafür hat dann das verlorene Supercup-Finale genervt. Ich hasse es sogar, im Training zu verlieren. Das größte Gefühl war aber die WM-Quali mit Österreich. Dass wir als Team das Ticket gelöst haben, macht mich unglaublich stolz. Es war ein Jahr voller Gänsehaut-Momente.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.