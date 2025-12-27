Selenskyj beriet sich mit Kanada und Europäern

Am Sonntag will der ukrainische Präsident dann mit Trump auf dessen privatem Anwesen Mar-a-Lago in Florida über eine von Kiew überarbeitete Version des US-Plans zur Beendigung des Krieges sprechen. Er werde erneut klarmachen, dass für Kiew eine Kapitulation und ein Diktatfrieden mit Moskau nicht infrage kommt. „Natürlich gibt es rote Linien für die Ukraine und das ukrainische Volk“, erklärte Selenskyj in einer Mitteilung in seinem Telegram-Kanal vor dem Treffen in Florida. Er sei aber sicher, dass ein Kompromiss gefunden werden könne. Zur Sprache sollen auch Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands kommen, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein.