„Endlich Frieden? Ball liegt bei Palästinensern“

Kommenden Montag ist der israelische Premier Netanyahu wieder bei Trump. Es geht um wichtige Absprachen: Gibt Trump die Erlaubnis für eine gewaltsame Entwaffnung der Hamas? Was soll im Südlibanon geschehen, wenn sich die Hisbollah doch nicht gemäß Waffenstillstandsabkommen zurückzieht? Wird es einen zweiten Schlag gegen den Iran geben, der Israel wieder mit neuen Raketentests reizt?