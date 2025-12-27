„Endlich Frieden? Ball liegt bei Palästinensern“
7 Tage Weltgeschehen
80 Jahre Erziehung zum Hass blockieren eine Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern: „Erst muss das Gift aus den Köpfen verschwinden.“ Bei der Hamas, Hisbollah und dem Iran stellt sich die Frage: Ist nach dem Krieg nur vor dem Krieg? Ein Lokalaugenschein in Israel.
Kommenden Montag ist der israelische Premier Netanyahu wieder bei Trump. Es geht um wichtige Absprachen: Gibt Trump die Erlaubnis für eine gewaltsame Entwaffnung der Hamas? Was soll im Südlibanon geschehen, wenn sich die Hisbollah doch nicht gemäß Waffenstillstandsabkommen zurückzieht? Wird es einen zweiten Schlag gegen den Iran geben, der Israel wieder mit neuen Raketentests reizt?
