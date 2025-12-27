Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall mit drei Autos

Pkw am Pannenstreifen übersehen – 8 Verletzte!

Tirol
27.12.2025 20:40
Ein 30-Jährige wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Ein 30-Jährige wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstag auf der Inntalautobahn in Tirol! Ein Pkw-Lenker (30) übersah ein am Pannenstreifen abgestelltes Auto. Eine Kollision mit drei Fahrzeugen und acht Verletzte war die Folge.

0 Kommentare

Kurz nach 13 Uhr war ein staatenloser Mann (30) mit seinem Pkw Richtung Innsbruck unterwegs. Dabei übersah er bei Zirl ein am Pannenstreifen abgestelltes Autos eines US-Amerikaners (47) und krachte in das Heck.

Auch Kinder wurden verletzt
Das Auto des 30-Jährigen wurde gegen den Pkw eine Deutschen (46) geschleudert, der ihn gerade überholen wollte. „Die Ehegattin sowie zwei Söhne des Deutschen wurden dabei leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.

Lesen Sie auch:
Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder, wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht ...
Darunter zwei Kinder
Frontalkollision forderte im Ötztal fünf Verletzte
27.12.2025

Mann trug keinen Sicherheitsgurt
Im am Pannenstreifen abgestellten Pkw wurden die Eltern sowie zwei minderjährige Kinder des US-Amerikaners leicht verletzt und ebenfalls ins Spital nach Hall gebracht. Der Staatenlose, der keinen Sicherheitsgurt verwendete, erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.899 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
165.653 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.028 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf