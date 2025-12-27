Pkw am Pannenstreifen übersehen – 8 Verletzte!

Auch Kinder wurden verletzt

Das Auto des 30-Jährigen wurde gegen den Pkw eine Deutschen (46) geschleudert, der ihn gerade überholen wollte. „Die Ehegattin sowie zwei Söhne des Deutschen wurden dabei leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.