Pkw am Pannenstreifen übersehen – 8 Verletzte!

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstag auf der Inntalautobahn in Tirol! Ein Pkw-Lenker (30) übersah ein am Pannenstreifen abgestelltes Auto. Eine Kollision mit drei Fahrzeugen und acht Verletzte war die Folge.
Kurz nach 13 Uhr war ein staatenloser Mann (30) mit seinem Pkw Richtung Innsbruck unterwegs. Dabei übersah er bei Zirl ein am Pannenstreifen abgestelltes Autos eines US-Amerikaners (47) und krachte in das Heck.
Auch Kinder wurden verletzt
Das Auto des 30-Jährigen wurde gegen den Pkw eine Deutschen (46) geschleudert, der ihn gerade überholen wollte. „Die Ehegattin sowie zwei Söhne des Deutschen wurden dabei leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von Rettung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.
Mann trug keinen Sicherheitsgurt
Im am Pannenstreifen abgestellten Pkw wurden die Eltern sowie zwei minderjährige Kinder des US-Amerikaners leicht verletzt und ebenfalls ins Spital nach Hall gebracht. Der Staatenlose, der keinen Sicherheitsgurt verwendete, erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Versorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden.
