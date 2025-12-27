Raunächte: Der Mensch und das Irrationale

Wir sind mitten in den Raunächten – was Anlass zu allerlei volkskundlichen Anmerkungen gäbe. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr hat aber eine ganz andere, viel breitere Perspektive.
Raunächte: Schon beim Wort selbst bestehen Unklarheiten. Früher schrieb man „Rauchnacht“, was nichts mit dem Rauch des Feuers zu tun hat, sondern sich auf Pelze bezieht. Angeblich sind die Pelze der Dämonen gemeint, die in diesen Nächten umherziehen und den Menschen gefährlich werden. Welche Nächte sind es denn? Dazu ließe sich viel Gelehrtes anführen: Es existieren je nach Gegend verschiedene Zählweisen, im Allgemeinen sind es die Nächte von der Thomasnacht (die längste des Jahres am 21. Dezember) bis zu Dreikönig. Das wären dann schon 15, gewöhnlich rechnet man mit zwölfen.
