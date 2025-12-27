Massive Stromausfälle
Unwetter in Schweden fordert zwei Tote
Wintersturm „Johannes“ hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen von der Stromversorgung abgeschnitten. In Schweden wurden auch schon zwei Tote gemeldet.
In der Nähe des Skigebiets Kungsberget wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen, wie die Polizei mitteilte. Er erlag demnach im Krankenhaus seinen Verletzungen. Weiter nördlich kam ein Mitarbeiter des Energieversorgers Hemab bei einem Außeneinsatz ums Leben, wie das Unternehmen mitteilte. Laut einem Bericht des Senders SVT wurde der Mann ebenfalls von einem umstürzenden Baum erfasst.
Wegen des Sturms „Johannes“ hatte die schwedische Wetterbehörde Warnungen für die nördlichen Regionen des Landes herausgegeben. In Schweden, Norwegen und Finnland kam es zu großflächigen Stromausfällen. In Finnland waren nach Angaben des Senders Yle mehr als 120.000 Haushalte ohne Strom. In Schweden waren einem Bericht der Nachrichtenagentur TT zufolge mehr als 40.000 Haushalte betroffen.
Beeinträchtigungen des Flug- und Zugverkehrs
Der Sturm sorgte auch für Beeinträchtigungen des Flug- und Zugverkehrs. Der Flughafen im nordfinnischen Kittilä musste Berichten zufolge den Betrieb einstellen, nachdem ein Passagierflugzeug und ein kleineres Flugzeug aufgrund von starken Windböen von der Landebahn abgekommen waren. Verletzt wurde dabei niemand.
