Nur geringe Schäden
Schweres Erdbeben vor Taiwan: Evakuierungen
Vor der Küste Taiwans hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Das Beben rund 30 Kilometer östlich des Landkreises Yilan hatte eine Stärke von 7,0. Es wurden lediglich geringere Schäden gemeldet. Zwischenzeitlich herrschte Panik beim weltgrößten Chiphersteller, es kam zu Evakuierungen.
Nach dem Beben wurden die Angestellten des Chip-Auftragsfertigers TSMC in mehreren Einrichtungen in Sicherheit gebracht. Eine kleine Zahl von Anlagen im Wissenschaftspark Hsinchu, dem Hauptsitz des Unternehmens, habe die Kriterien dafür erreicht, teilte der Konzern am Samstag mit. „Die Arbeitssicherheitssysteme in allen Anlagen funktionieren normal“, hieß es in der kurzen Erklärung.
Später teilte man mit, die Mitarbeiter seien an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Angaben zu etwaigen Auswirkungen auf die Fertigung liegen bisher nicht vor.
Präsident warnt Bevölkerung: „Bleibt vorsichtig“
Von einer Tsunami-Warnung sahen die taiwanischen Behörden ab. Staatschef Lai Ching-te rief die Bevölkerung in Erwartung möglicher Nachbeben auf, „vorsichtig zu bleiben“ und nach Angehörigen und Freunden zu sehen. Taiwan liegt am Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Das letzte große Beben ereignete sich im April 2024 im Osten der Insel. Damals kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Hunderte weitere wurden verletzt.
