Schweres Erdbeben vor Taiwan: Evakuierungen

Präsident warnt Bevölkerung: „Bleibt vorsichtig“

Von einer Tsunami-Warnung sahen die taiwanischen Behörden ab. Staatschef Lai Ching-te rief die Bevölkerung in Erwartung möglicher Nachbeben auf, „vorsichtig zu bleiben“ und nach Angehörigen und Freunden zu sehen. Taiwan liegt am Pazifischen Feuerring, einer hufeisenförmigen Zone entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans. Sie wird häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht. Das letzte große Beben ereignete sich im April 2024 im Osten der Insel. Damals kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Hunderte weitere wurden verletzt.