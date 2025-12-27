Glasner: Entscheidung um Zukunft schon getroffen?

„Jetzt nicht wichtig“

Öffentlich gibt sich Glasner noch zurückhaltend. „Glauben Sie mir, ich denke im Moment überhaupt nicht an meine Zukunft. Das ist jetzt nicht wichtig“, sagte er zuletzt auf einer Pressekonferenz. Englische Medien hatten zuvor mehrfach berichtet, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten seien.