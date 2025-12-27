Vorteilswelt
Heiße Trainer-Aktie

Glasner: Entscheidung um Zukunft schon getroffen?

Premier League
27.12.2025 19:31
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Ist die Zukunfts-Entscheidung von Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner bereits gefallen? Der 51-Jährige zählt derzeit wohl zu den international gefragtesten Trainern.

Glasner steht bei Crystal Palace noch bis Saisonende unter Vertrag. Eine Verlängerung gilt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano derzeit als unwahrscheinlich. Die Zeichen stehen auf Abschied. Glasner soll intern bereits entschieden haben, seinen Vertrag in London nicht zu verlängern. 

„Jetzt nicht wichtig“
Öffentlich gibt sich Glasner noch zurückhaltend. „Glauben Sie mir, ich denke im Moment überhaupt nicht an meine Zukunft. Das ist jetzt nicht wichtig“, sagte er zuletzt auf einer Pressekonferenz. Englische Medien hatten zuvor mehrfach berichtet, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten seien.

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Palace sucht bereits Alternativen
Laut „Cadena SER“ schaut sich Crystal Palace bereits nach einem möglichen Nachfolger um. Demnach soll Getafe-Coach José Bordalás ein Kandidat sein. Die spanische Zeitung „AS“ bringt zudem Graham Potter und Iñigo Pérez ins Spiel.

Erfolgreiche Zeit bei den „Eagles“
Glasner übernahm Crystal Palace im Frühjahr 2024 und schrieb sofort Klubgeschichte: FA-Cup-Sieg in seiner ersten vollen Saison, dazu die Qualifikation für den Europacup. Auch aktuell läuft es rund: Platz acht in der Premier League, nur drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge, dazu ist Palace noch im FA Cup und in der Conference League vertreten.

Wie es für Glasner weitergeht, bleibt offen. Sein Name steht aber sicherlich ganz oben auf vielen Zetteln.

