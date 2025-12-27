Glasner: Entscheidung um Zukunft schon getroffen?

Ist die Zukunfts-Entscheidung von Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner bereits gefallen? Der 51-Jährige zählt derzeit wohl zu den international gefragtesten Trainern.
Glasner steht bei Crystal Palace noch bis Saisonende unter Vertrag. Eine Verlängerung gilt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano derzeit als unwahrscheinlich. Die Zeichen stehen auf Abschied. Glasner soll intern bereits entschieden haben, seinen Vertrag in London nicht zu verlängern.
„Jetzt nicht wichtig“
Öffentlich gibt sich Glasner noch zurückhaltend. „Glauben Sie mir, ich denke im Moment überhaupt nicht an meine Zukunft. Das ist jetzt nicht wichtig“, sagte er zuletzt auf einer Pressekonferenz. Englische Medien hatten zuvor mehrfach berichtet, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung ins Stocken geraten seien.
Palace sucht bereits Alternativen
Laut „Cadena SER“ schaut sich Crystal Palace bereits nach einem möglichen Nachfolger um. Demnach soll Getafe-Coach José Bordalás ein Kandidat sein. Die spanische Zeitung „AS“ bringt zudem Graham Potter und Iñigo Pérez ins Spiel.
Erfolgreiche Zeit bei den „Eagles“
Glasner übernahm Crystal Palace im Frühjahr 2024 und schrieb sofort Klubgeschichte: FA-Cup-Sieg in seiner ersten vollen Saison, dazu die Qualifikation für den Europacup. Auch aktuell läuft es rund: Platz acht in der Premier League, nur drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge, dazu ist Palace noch im FA Cup und in der Conference League vertreten.
Wie es für Glasner weitergeht, bleibt offen. Sein Name steht aber sicherlich ganz oben auf vielen Zetteln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.