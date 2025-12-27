Feuerwehr rückte in Leogang zu Gasexplosion aus
Im Wohngebiet
Schrecksekunden am Samstagabend in Leogang! Ausgerechnet in einem Wohngebiet kam es zu einer Gasexplosion. Kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Mit etwa 50 Kräften rückte der Löschzug Hütten sofort aus – und konnte Schlimmeres verhindern.
Dabei schafften es die Feuerwehrleute rasch, die Gasflasche zu bergen. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und der Rettung übergeben.
Warum es zur Explosion gekommen ist, war vorerst noch nicht klar. Den Sachschaden beziffert die Feuerwehr als „recht hoch“.
