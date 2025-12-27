Feuerwehr rückte in Leogang zu Gasexplosion aus

Schrecksekunden am Samstagabend in Leogang! Ausgerechnet in einem Wohngebiet kam es zu einer Gasexplosion. Kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Mit etwa 50 Kräften rückte der Löschzug Hütten sofort aus – und konnte Schlimmeres verhindern.