Tage vor Silvester

Tiroler (57) fackelte mit Raketen eigene Hecke ab

Tirol
27.12.2025 20:53
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/dpa/Caroline Seidel)

Weil er offensichtlich nicht bis zur Silvesternacht warten wollte, feuerte ein Tiroler (57) am Samstagnachmittag im Garten seines Hauses pyrotechnische Gegenstände ab. Eine Thujenhecke fing dabei Feuer.

Gegen 16.15 Uhr kam es in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) zum fatalen Zwischenfall. Der 57-Jährige entzündete im Garten seines Einfamilienhauses mehrere Feuerwerkskörper. Eine Rakete gelangte dabei in eine Thujenhecke, die in Brand geriet.

Feuerwehr musste ausrücken
„Eigene Löschversuche des Mannes mittels Wassereimer blieben erfolglos und daher verständigte die Lebensgefährtin des Mannes die Feuerwehr“, heißt es seitens der Polizei. Die Florianijünger konnten den Brand erfolgreich bekämpfen. Ein Teil der Thujenhecke brannte jedoch auf eine Länge von rund sieben Metern bis auf die Stämme nieder.

Lesen Sie auch:
Vier Hubschrauber waren am Samstagnachmittag im Löscheinsatz.
Pause bei Löscheinsatz
Sind Zündler schuld an Waldbrand über Innsbruck?
27.12.2025
Vier Helis im Einsatz
Waldbrand unter Kontrolle, aber kein „Brand aus“
27.12.2025

„Pyromane“ wird nun angezeigt
Der 57-Jährige wird wegen einer Übertretung nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Westendorf mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften sowie die Polizei.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
