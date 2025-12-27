Luca Kielhauser: Im Rollstuhl zur Champions League

Dieser junge Mann hat Feuer unterm Hintern, rutscht bei der Arbeit im Rollstuhl hin und her, reißt enthusiastisch die Hände in Höhe. Gut vorbereitet, routiniert, schlagfertig und mit größtmöglichem Einsatz nimmt Luca Kielhauser die Zuschauer mit ins brodelnde Stadion und auf den grünen Rasen. Genau hier ist der 22-jährige Rollstuhlfahrer zur markanten Persönlichkeit im Fußball geworden und macht sich auch stark für Barrierefreiheit und die Rechte von Menschen mit Behinderung.