Wie ein Vorarlberger ein Firmen-Imperium schuf

Er stammt aus einem 400-Seelen-Dorf, lernte Installateur und baut heute ein Weltimperium auf: Mathias Muther (43) ist Österreichs neuer Super-Investor. Doch das ist nur ein Teil seiner ungeheuren Geschichte. Hinter den Kulissen schmiedet der Selfmade-Millionär aus Röns gigantische Pläne.
Das Leben des Mathias Muther liest sich wie ein modernes Märchen. In Röns, dem kleinsten Bergdorf Vorarlbergs, fing alles an. Mit einer Installateurslehre, die im Sprung in die Selbstständigkeit mündete. Heute dirigiert er vom Wiener Nobelbüro in der Wollzeile aus ein globales Imperium, das von Hightech bis zu Luxusjachten reicht.
