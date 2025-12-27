Wie ein Vorarlberger ein Firmen-Imperium schuf

Das Leben des Mathias Muther liest sich wie ein modernes Märchen. In Röns, dem kleinsten Bergdorf Vorarlbergs, fing alles an. Mit einer Installateurslehre, die im Sprung in die Selbstständigkeit mündete. Heute dirigiert er vom Wiener Nobelbüro in der Wollzeile aus ein globales Imperium, das von Hightech bis zu Luxusjachten reicht.