Kummer: „Titel ,Wetterfee‘ habe ich gehasst“

Sie war Österreichs erste Wettermoderatorin und zählte zu den größten TV-Lieblingen. Ende September war Schluss, nicht ganz freiwillig. Christa Kummer beantwortet hier – in ihrem ersten großen Interview – die Fragen der „Krone“-Leser. Offen, ehrlich, mit großer Lebensfreude, viel Humor – und einer Botschaft an die Frauen.
Wer sie besser kennt, schätzt ihren unbändigen Schmäh, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Professionalität. Christa Kummer (61) war einer der Hauptabendlieblinge der Nation. Und sie schaffte, was nur wenigen gelingt: Glaubwürdigkeit und Hochachtung beim Publikum – bei gleichzeitig großem Interesse am Outfit, im Speziellen am Schuhwerk.
Kummer moderierte nicht nur an die 20.000 Sendungen während ihrer gesamten TV-Karriere, sie trug auch einige hundert Paar Schuhe, die stets für große Aufmerksamkeit sorgten. Mehr als 30 Jahre lang prägte sie die heimische Wetterberichterstattung. Am 30. Dezember tritt sie nochmals vor die ORF-Kameras: bei einem Wetterrückblick 2025. Wir baten unsere Leserschaft um ihre Fragen, Christa Kummer nahm sich viel Zeit dafür.
