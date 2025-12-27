Kummer: „Titel ,Wetterfee‘ habe ich gehasst“

Kummer moderierte nicht nur an die 20.000 Sendungen während ihrer gesamten TV-Karriere, sie trug auch einige hundert Paar Schuhe, die stets für große Aufmerksamkeit sorgten. Mehr als 30 Jahre lang prägte sie die heimische Wetterberichterstattung. Am 30. Dezember tritt sie nochmals vor die ORF-Kameras: bei einem Wetterrückblick 2025. Wir baten unsere Leserschaft um ihre Fragen, Christa Kummer nahm sich viel Zeit dafür.