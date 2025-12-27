Lange Arbeiten garantiert noch keine lange Pension

Ist ein einheitliches Pensionsalter also gerecht? „Nein“, sagt Luy – schränkt aber ein: Gerechtigkeit ist hier kaum eindeutig definierbar. Lebenserwartung variiert nicht nur zwischen Berufsgruppen, sondern auch innerhalb derselben. „Wir bekommen kein Ticket in die Hand gedrückt, auf dem steht, wie alt wir werden“, sagt der Demograf. Manche sterben mit 64, andere werden über 100 und das gilt unabhängig von der Berufsgruppe. Je länger man über ein gerechtes Pensionssystem nachdenkt, desto komplizierter wird es. Oder, wie Luy es nüchtern formuliert: „Bei dieser Diskussion bin ich froh, Wissenschaftler zu sein – und nicht der Politiker, der das entscheiden muss.“