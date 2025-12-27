Warum es bei Julia Scheib aktuell so gut läuft

Momentan kann man an den Leistungen von Julia Scheib nichts aussetzen. Die Steirerin feiert am Semmering im Riesentorlauf ihren dritten Saisonerfolg und steht an der Spitze der Disziplin-Wertung. Im „Krone“-Weltcup-Haus spricht die 27-Jährige mit Martin Grasl über ihren aktuellen Erfolgslauf, die Beziehung zum Semmering sowie Saison-Ambitionen.