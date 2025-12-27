Umtausch wird weniger, Gutschein-Geschäft boomt
Ansturm nach Feiertag
Die Feiertage sind vorbei und die Kunden fluten die Einkaufszentren – weil Eltern und Großeltern mittlerweile viel genauer wissen, was die Kleinsten vom Christkindl wollen, wird umso weniger zurückgegeben...
Besinnlich ist definitiv vorbei, wenn man am Samstag den Europark besuchte. Tausende Kunden suchten nach freien Parkplätzen, um sich dann in den Geschäften zu tummeln. Das Einkaufszentrum, das vor einer Erweiterung steht, zieht nach wie vor die Massen an.
