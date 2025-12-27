Vorteilswelt
Flughafen Salzburg

Reifenpanne am Rollfeld verhinderte Landungen

Salzburg
27.12.2025 22:00
Zwei Flieger wurden nach Linz umgeleitet. Diese Entscheidungen treffen immer die Piloten nach ...
Zwei Flieger wurden nach Linz umgeleitet. Diese Entscheidungen treffen immer die Piloten nach Absprache.(Bild: Andreas Tröster)

Mit einer unangenehmen Überraschung endete die Reise nach Salzburg für Fluggäste aus Dublin und aus London. Anstatt in der Mozartstadt ging es für sie in Linz von Bord. Grund dafür war nicht der Nebel, sondern ein Problem am Salzburger Rollfeld ...

„Wir haben auf der Piste einen Vorfall mit einem Kleinflugzeug gehabt“, heißt es dazu offen und direkt vom Flughafen Salzburg. Dabei sei die Piste durch ein Reifenproblem bei einem Kleinflugzeug blockiert worden. „Das hat zu einer kurzfristigen Nichtverfügbarkeit geführt.“

In solchen Fällen werde unverzüglich die Austro Control informiert, die das dann an die Fluglinie und die Piloten weitergibt. „Entschieden wird in der Luft“, so der Flughafen. Und dabei gebe es mehrere Möglichkeiten – vom „Circling“, also dem Rundendrehen in der Luft, bis hin zur „Diversion“, der Umleitung zu einem anderen Flughafen.

Der Nebel am Samstag selbst sei kein Problem gewesen. Doch auch bei Wetterereignissen würden Meteorologen über die Austro Control, die quasi als Schnittstelle agiert, die Informationen an die Piloten weitergeben. Auch hier werden die Entscheidungen dann von Fall zu Fall getroffen. 

Wie die Passagiere dann an ihrem geplanten Endflughafen ankommen, bestimmt die sogenannte Bodenverkehrsabfertigung. Es kann sein, dass das Flugzeug wieder startet und doch noch direkt ankommt. Oder es wird auf Busse gesetzt – und die letzte Etappe auf der Straße zurückgelegt. 

