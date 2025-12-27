Reifenpanne am Rollfeld verhinderte Landungen

In solchen Fällen werde unverzüglich die Austro Control informiert, die das dann an die Fluglinie und die Piloten weitergibt. „Entschieden wird in der Luft“, so der Flughafen. Und dabei gebe es mehrere Möglichkeiten – vom „Circling“, also dem Rundendrehen in der Luft, bis hin zur „Diversion“, der Umleitung zu einem anderen Flughafen.