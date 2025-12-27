„Habe vor den Großen Respekt – Littler ist jung“

Suljovic gegen Littler bedeutet auch: ein Duell der Generationen. Der eine 18 Jahre jung, der andere 35 Jahre älter. Für Suljovic bietet sich gegen das Darts-Wunderkind wieder ein Auftritt auf der großen Bühne. Um ins Achtelfinale vorzustoßen, muss sich „The Gentle“ aber neuerlich steigern. Dass er im Ally Pally auch nach Weihnachten noch dabei ist, war für ihn aber umso erfreulicher. „Die zweite Runde zu überstehen ist ein riesengroßer Erfolg“, sagte Suljovic nach dem Sieg über Joe Cullen am vergangenen Montag.