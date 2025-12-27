Wiener Wohnpark steht nach Inferno unter Schock

Fassungslos starren Samstagfrüh Bewohner und Passanten auf die Fassade von Block C8. Ab dem 9. Stock aufwärts ist die Außenhülle schwarz, die für den architektonischen Blickfang im Süden Wiens typischen Pflanzentröge einfach weggeschmolzen. In den verrußten Gängen sind Reinigungskräfte am Werk, um die Spuren des Infernos so gut wie möglich zu entfernen. Doch das kann dauern!