Lebensrettung mitten im „Umtauschwahnsinn“

Defibrillator-Einsatz

Eine Krankenschwester (35) war zufällig Zeugin geworden und reanimierte mit einem 29-jährigen Passanten den Mann, dann half auch noch ein hinzugerufener Paschinger Polizist mit. Der alarmierte Rot-Kreuz-Notarzt holte per Defibrillator den 34-Jährigen ins Leben zurück. Der Zustand des Mannes war soweit stabil, dass er ins Krankenhaus der Elisabethinen überstellt werden konnte.