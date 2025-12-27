Lebensrettung mitten im „Umtauschwahnsinn“

Hunderte sahen den Einsatz, der am ersten „Umtauschtag“ nach Weihnachten vor der Paschinger PlusCity ein gutes Ende nahm. Mehrere Helfer, darunter eine zufällig anwesende Krankenschwester und auch ein Polizist, konnten einen 34-Jährigen ins Leben zurückholen.
Es ist eine positive Nachricht zum Ende dieses Tages: Zu Lebensrettern wurden Polizisten und eine Krankenschwester bei einem Notfall in der Paschinger PlusCity. Während der „Umtauschwahnsinn“ gegen 17 Uhr in vollem Gange war, kollabierte auf der Zufahrt zum Parkhaus ein 34-jähriger Linzer – sein Herz hatte zu schlagen aufgehört.
Defibrillator-Einsatz
Eine Krankenschwester (35) war zufällig Zeugin geworden und reanimierte mit einem 29-jährigen Passanten den Mann, dann half auch noch ein hinzugerufener Paschinger Polizist mit. Der alarmierte Rot-Kreuz-Notarzt holte per Defibrillator den 34-Jährigen ins Leben zurück. Der Zustand des Mannes war soweit stabil, dass er ins Krankenhaus der Elisabethinen überstellt werden konnte.
