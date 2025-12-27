„Krone Weltcup Haus“ am Semmering als VIP-Hotspot

Samstagabend wurde das „Weltcup Haus“ der „Krone“ am Semmering zum urigen Treff für Prominente aus Kultur, Sport und Politik. Nicht nur Niederösterreichs Landesspitze, angeführt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gab sich ein Stelldichein, auch der Kanzler kam auf einen Besuch vorbei.
Remmidemmi am Semmering – beim Damen Skiweltcup untertags und abends, als die „Krone“ mit Freunden am Samstag zu einem urigen Treff am Fuße des Hirschenkogels, dem „Zauberberg“ lud. Im „Krone Weltcup Haus“ begrüßte „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini Granden aller Genres.
Kanzler schaute vorbei
Und, da schau her, neben Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gab sich auch Kanzler Christian Stocker ein Stelldichein. Letzterer hatte „Heimvorteil“. „Ja, ich habe untertags zugeschaut im Fernsehen und danach bin ich von Wiener Neustadt hergefahren“, so der Bundeskanzler, der als einer der ersten Siegerin Julia Scheib gratulierte. „Hat sie toll gemacht!“ Hat sie.
Beste niederösterreichische Weine und Speisen genossen: die Ex-Skistars Felix Neureuther, Alexandra Meissnitzer und Michaela Dorfmeister, „Krone“-Sportchef Peter Moizi, Mimin Anna Werner Friedmann,sowie Niederösterreich Werbung-Boss Michael Duscher.
