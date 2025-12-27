Vorteilswelt
Kanzler-„Heimspiel“

„Krone Weltcup Haus“ am Semmering als VIP-Hotspot

Adabei Österreich
27.12.2025 21:21
Kanzler Christian Stocker, Siegerin Julia Scheib, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ...
Kanzler Christian Stocker, Siegerin Julia Scheib, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini.(Bild: Alexander Tuma)

Samstagabend wurde das „Weltcup Haus“ der „Krone“ am Semmering zum urigen Treff für Prominente aus Kultur, Sport und Politik. Nicht nur Niederösterreichs Landesspitze, angeführt von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gab sich ein Stelldichein, auch der Kanzler kam auf einen Besuch vorbei. 

Remmidemmi am Semmering – beim Damen Skiweltcup untertags und abends, als die „Krone“ mit Freunden am Samstag zu einem urigen Treff am Fuße des Hirschenkogels, dem „Zauberberg“ lud. Im „Krone Weltcup Haus“ begrüßte „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini Granden aller Genres.

Kanzler schaute vorbei
Und, da schau her, neben Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gab sich auch Kanzler Christian Stocker ein Stelldichein. Letzterer hatte „Heimvorteil“. „Ja, ich habe untertags zugeschaut im Fernsehen und danach bin ich von Wiener Neustadt hergefahren“, so der Bundeskanzler, der als einer der ersten Siegerin Julia Scheib gratulierte. „Hat sie toll gemacht!“ Hat sie.

Michaela Dorfmeister zeigte vor, wie es geht.
Michaela Dorfmeister zeigte vor, wie es geht.(Bild: Alexander Tuma)
In uriger Atmosphäre wurde im „Krone Weltcup Haus“ am Semmering über den österreichischen Sieg ...
In uriger Atmosphäre wurde im „Krone Weltcup Haus“ am Semmering über den österreichischen Sieg geplaudert.(Bild: Alexander Tuma)
Heimspiel für Hanni: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bundeskanzler Christian Stocker.
Heimspiel für Hanni: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bundeskanzler Christian Stocker.(Bild: Alexander Tuma)
Ex-Ski-Queen Alexandra Meissnitzer mit Schauspielerin Anna Werner Friedmann.
Ex-Ski-Queen Alexandra Meissnitzer mit Schauspielerin Anna Werner Friedmann.(Bild: Alexander Tuma)
Sportskanonen unter sich: „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Ex-Ski-Crack und ARD-Experte Felix ...
Sportskanonen unter sich: „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Ex-Ski-Crack und ARD-Experte Felix Neureuther.(Bild: Alexander Tuma)

Beste niederösterreichische Weine und Speisen genossen: die Ex-Skistars Felix Neureuther, Alexandra Meissnitzer und Michaela Dorfmeister, „Krone“-Sportchef Peter Moizi, Mimin Anna Werner Friedmann,sowie Niederösterreich Werbung-Boss Michael Duscher.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Kanzler-„Heimspiel“
„Krone Weltcup Haus“ am Semmering als VIP-Hotspot
Antwortet Lesern
Kummer: „Titel ,Wetterfee‘ habe ich gehasst“
Grüße aus Salzburg
Lena Gercke tauscht Skianzug gegen sexy Bikini
Weihnachten in Wien
Sofía Vergara: Wow-Kurven bei Besuch in Staatsoper
Vor Licht ins Dunkel
Ötzis gewinnen Quoten-Duell der Weihnachts-Shows
