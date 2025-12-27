Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfer-News

Nach Geheimtreffen: Mohamed Salah sagt Topklub ab

Fußball International
27.12.2025 21:02
Mohamed Salah
Mohamed Salah(Bild: PA Wire)

Geht er, oder bleibt er? Liverpool-Star Mohamed Salah hat offenbar einem Wechsel zum türkischen Topklubs Fenerbahce Istanbul eine Absage erteilt. Das berichtet die türkische Tageszeitung „Sabah“.   

0 Kommentare

Laut dem Bericht haben sich die Verantwortlichen von Fenerbahce mit Salahs Berater, Ramy Abbas, getroffen und über einen möglichen Transfer gesprochen. Doch nun kam die Absage!

Arne Slot
Arne Slot(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

„Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln“, wird Abbas in der Zeitung zitiert. Schon im Sommer 2023 gab es Lockrufe aus der Wüste. Drei Millionen Euro hätte der Ägypter damals angeblich pro Woche verdienen können, aber Salah entschied sich für Liverpool. Doch wie fällt die Entscheidung des 33-jährigen Stürmers diesmal aus.

Lesen Sie auch:
Mohamed Salah
Afrika Cup
Ägypten siegt in langer Unterzahl dank Salah-Elfer
26.12.2025
Aber heuer ganz anders
Salahs Weihnachtsgruß sorgt erneut für Shitstorm
25.12.2025
Der Liverpool-Star
Salah Ägypten-Goldtorschütze bei Afrika-Cup-Start!
22.12.2025

Nicht mehr erste Wahl.
Unter Trainer Arne Slot hat Salah seinen Stammplatz bei den „Reds“ verloren. „Es scheint, als hätte mich der Verein fallen lassen“, äußerte er ganz öffentlich Kritik. Erst ein Vieraugen-Gespräch brachte kurz vor dem Afrika Cup wieder etwas Ruhe in das angespannte Verhältnis. Ob das reicht?

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.899 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
165.653 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.028 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Fußball International
Transfer-News
Nach Geheimtreffen: Mohamed Salah sagt Topklub ab
Auch Arsenal jubelt
Liverpool siegt dank Premieren-Tor von Wirtz
Heiße Trainer-Aktie
Glasner: Entscheidung um Zukunft schon getroffen?
Krone Plus Logo
ÖFB-Legionär Danso
„Es war wie ein Fiebertraum voller Gänsehaut!“
Vielsagende Aussagen
Tor-Verbot? Lewandowski packt Barca-Geheimnis aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf