Nach Geheimtreffen: Mohamed Salah sagt Topklub ab

Geht er, oder bleibt er? Liverpool-Star Mohamed Salah hat offenbar einem Wechsel zum türkischen Topklubs Fenerbahce Istanbul eine Absage erteilt. Das berichtet die türkische Tageszeitung „Sabah“.
Laut dem Bericht haben sich die Verantwortlichen von Fenerbahce mit Salahs Berater, Ramy Abbas, getroffen und über einen möglichen Transfer gesprochen. Doch nun kam die Absage!
„Er wird entweder in Liverpool bleiben oder nach Saudi-Arabien wechseln“, wird Abbas in der Zeitung zitiert. Schon im Sommer 2023 gab es Lockrufe aus der Wüste. Drei Millionen Euro hätte der Ägypter damals angeblich pro Woche verdienen können, aber Salah entschied sich für Liverpool. Doch wie fällt die Entscheidung des 33-jährigen Stürmers diesmal aus.
Nicht mehr erste Wahl.
Unter Trainer Arne Slot hat Salah seinen Stammplatz bei den „Reds“ verloren. „Es scheint, als hätte mich der Verein fallen lassen“, äußerte er ganz öffentlich Kritik. Erst ein Vieraugen-Gespräch brachte kurz vor dem Afrika Cup wieder etwas Ruhe in das angespannte Verhältnis. Ob das reicht?
