Krypto-Erbschaften häufen sich, sind aber komplex

Probleme vor allem bei Kryptowerten im Ausland

Probleme könnten sich vor allem auftun, wenn Werte nicht in Österreich, sondern im Ausland angelegt wurden. „So schön es klingt, dass man alles über die Welt verteilen kann, aber für die Nachfahren ist das nicht unbedingt ideal“, sagt Haslhofer. Denn die Notare in Österreich könnten zwar Anfragen an eine ausländische Krypto-Plattform stellen, ob sie auch eine Antwort bekommen, ist jedoch nicht sicher. „Wenn jemand seine Kryptowährungsbestände über den Globus verteilt hat, dann hängt die Anfrage von der Beantwortungsmoral der jeweiligen Jurisdiktion ab“. Nicht in jedem Land – das betrifft vor allem Länder außerhalb Europas – seien Kryptowährungsbörsen verpflichtet, einem österreichischen Gericht zu antworten. Einfacher sei es daher, auch mit Kryptoanlagen im heimischen oder zumindest europäischen Rechtsrahmen zu bleiben.